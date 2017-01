Billionen von Zellen sind die kleinsten Funktionseinheiten des Körpers. Sie gliedern sich in über hundert verschiedene Zelltypen, die jeweils ganz bestimmte Aufgaben erfüllen. Die meisten Körperzellen sind zu Geweben zusammengeschlossen. Gewebe machen die die einzelnen Körperteile in ihrer jeweils spezifischen Art und Weise funktionsfähig. So ist beispielsweise das Knochenmark ein Gewebe, das die lebensnotwendigen roten Blutkörperchen produziert, und der Knorpel ist ein Gewebe, welches schützend die Knochengelenke überzieht. Mit ihren jeweils ähnlichen, einander ergänzenden Funktionen bilden die Gewebe schließlich Organe, so beispielsweise das Auge oder auch den Dünndarm. Bilden einander verwandte Organe Systemgruppen, also - um bei den beiden Beispielen zu bleiben - die Sinnesorgane oder das Verdauungssystem, so spricht man von ganzen Körpersystemen.